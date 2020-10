Recluso da cadeia de Lisboa tenta estrangular com corda funcionário de empresa de controlo de pragas

Um funcionário de uma empresa de controlo de pragas sofreu uma tentativa de estrangulamento com uma corda, a meio da manhã desta quinta-feira, no interior do Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O autor da agressão é um recluso da Ala E desta cadeia, que segundo a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que confirma a situação, "está já a ser alvo de um processo disciplinar". Encontra-se, neste momento, em cela de separação.

Ao que o CM apurou a ocorrência teve lugar pelas 10h15.

Acompanhado por um guarda prisional, o funcionário da empresa de desinfestação tinha como objetivo proceder à desbaratização do bar da Ala E.

Foi atacado quando passou em frente ao ginásio da Ala E. O recluso, um preso preventivo, enrolou-lhe a corda à volta do pescoço, e só com recurso a medidas coercivas, e com o apoio de colegas, é que o guarda que acompanhava a vítima conseguiu manietar o agressor.

A vítima ficou com marcas evidentes da corda no pescoço, mas não terá necessitado de receber tratamento hospitalar.

Apesar de a PSP não ter sido chamada, o caso foi comunicado ao Ministério Público.

Ainda na cadeia de Lisboa, os Serviços Prisionais confirmam o surgimento, também nesta quinta-feira, de mais dois casos de Covid-19 entre a população reclusa.

Tratam-se de presos preventivos, recém-entrados naquele estabelecimento prisional, e que se encontram assintomáticos.

Cumpriam quarentena preventiva na Ala F da prisão de Lisboa, como medida de contenção do novo Coronavirus.

Já foram transportados ao Hospital-Prisional de Caxias, procedendo-se à identificação dos respetivos contactos de risco.