Um recluso de 27 anos foi esfaqueado no pátio do Estabelecimento prisional do Linhó, em Cascais., durante a manhã desta terça-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, a vitima está em estado grave por ter perdido uma grande quantidade de sangue, mas o seu quadro clínico encontra-se estabilizado.O homem terá sido atacado quando se encontrava no recreio daquela cadeia, sendo golpeado nas costas, junto às costelas.Quando os Bombeiros chegaram ao local, o recluso "não respirava". No entanto, a equipa de socorro conseguiu estabilizar a vítima, transportando-a para o Hospital de Cascais.