Recluso de prisão em Paços de Ferreira testa negativo à Covid-19 após primeiro resultado positivo

Após ter testado positivo ao novo coronavírus, o recluso da cadeia de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, repetiu o teste e contrariamente ao primeiro, o diagnóstico foi negativo. A informação foi confirmada pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Também os restantes reclusos e trabalhadores do estabelecimento prisional testaram negativo à Covid-19.



"A DGRSP informa que, na sequência de ter sido notificada de que teste efetuado (em hospital do SNS) a umrecluso do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa havia acusado positivo à Covid 19, foram testados todos os reclusos das duas Alas com que esteve em contacto, bem como os trabalhadores deste estabelecimento prisional e que os resultados até agora recebidos, incluindo o repetido ao recluso que esteve na origem da situação, são todos negativos. O recluso, conforme orientações da saúde pública, manter-se-á internado na unidade de saúde do Estabelecimento Prisional do Porto, afeta ao tratamento da Covid 19, e irá ser testado

novamente", pode ler-se no comunicado.