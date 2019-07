Recluso em fuga viola e rouba em Leiria

O pintor da construção civil que fugiu da cadeia e roubou e violou uma estudante a caminho do shopping, em julho de 2018, foi agora condenado pelo Tribunal de Leiria a dez anos de prisão.O arguido, Sérgio Santos, de 41 anos, estava colocado em regime aberto no interior e conseguiu sair do Estabelecimento Prisional de Leiria (EPL) sem ninguém se aperceber.Dez minutos depois de fugir, encontrou uma jovem estudante, de 20 anos, que seguia a pé para o shopping, e "após uma breve troca de palavras colocou um braço em volta do pescoço" da vítima "e agarrou-lhe os braços, manietando-a", refere o acórdão, acrescentando que em "ato contínuo, agarrou-a, deitou-a de costas no chão e manteve relações sexuais de cópula completa contra a sua vontade".Após a violação, o arguido roubou 20 euros à jovem e antes de se ir embora ainda lhe disse que "a matava se contasse a alguém o ocorrido".A jovem ficou ferida e em estado de choque, mas conseguiu pedir ajuda a um condutor e alertar as autoridades. Sérgio Santos já tinha três condenações por condução sem habilitação legal.