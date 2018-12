Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso em fuga viola jovem em Leiria

Homem que fugiu e violou jovem é acusado de 4 crimes.

Por José Durão | 01:30

Sérgio Santos, de 40 anos, que em julho se tinha evadido do Estabelecimento Prisional de Leiria (EPL) e violado uma jovem pouco depois, antes de ser novamente detido, foi acusado pelo Ministério Público de crimes de evasão, violação e furto, na forma consumada, e de um crime de coação agravada na forma tentada.



O arguido, pintor de profissão, tinha sido condenado por ter sido apanhado a conduzir sem carta.



No EPL, cumpria pena no regime aberto no interior da prisão, que lhe permitia participar em atividades com vigilância atenuada.



Até que a 10 de julho, pelas 14h30, aproveitou uma oportunidade para fugir. Dez minutos depois, deparou-se com uma jovem, de 20 anos, estudante universitária, a quem começou por perguntar as horas.



A jovem respondeu e seguiu o seu caminho, antes de ser atacada à traição pelo homem que a sufocou e derrubou.



Quando a vítima se tentava recompor, violou-a. Depois, furtou os 20 euros que a mesma levava e ameaçou-a de morte, caso contasse a alguém o que se tinha passado.



O agressor acabou por ser capturado logo ao final desse dia, depois de fugir para a Marinha Grande.



PORMENORES

Condenado três vezes

Sérgio Santos tinha sido condenado três vezes pelo crime de condução sem habilitação legal. Quando intercetou a jovem, dirigia-se à Marinha Grande para se esconder das autoridades.



Agressão deixa marcas

A vítima das agressões foi encontrada por um condutor que passou junto à berma do IC2, onde se encontrava. O corpo da jovem tinha várias marcas da violência levadas a cabo pelo detido. Já no hospital de Leiria, prestou o seu depoimento aos inspetores da PJ e foi levada aos hospitais de Coimbra.