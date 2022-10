Um homem foi encontrado sem vida, dentro da cela que partilhava com outro recluso, no Estabelecimento Prisional de Chaves. Estava a cumprir pena de prisão por conduzir sem carta de condução e por estar envolvido em processos, ainda em curso, de tráfico de droga.Segundo avança a Renascença, a morte terá ocorrido esta terça-feira à noite, por volta das 22h. O corpo foi encontrado pelos guardas prisionais e transportado para a morgue do Hospital de Chaves para ser autopsiado.