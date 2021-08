Um recluso de 72 anos foi encontrado morto na cela do Estabelecimento Prisional de Beja, na manhã deste sábado.O homem, Luís Ria, conhecido por Luís Água Doce, estava pendurado no interior da cela, amarrado a uma ligadura, segundo fonte do Estabelecimento Prisional de Évora.Estava a cumprir nove anos de prisão por homicídio qualificado de uma vizinha na forma tentada, tendo sido condenado em setembro de 2016.A Polícia Judiciária investiga o caso.