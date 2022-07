Um recluso, de 34 anos, fugiu na manhã desta quinta-feira da Cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.O homem, que cumpre medida por incêndio florestal, estava internado na Clínica de Psiquiatria e Saúde Prisional do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.As autoridades estão a procurar o homem que está em fuga.