Recluso escapa da cadeia e é apanhado três horas depois

Homem conseguiu fugir de estabelecimento prisional em Vila Nova do Campo, Viseu.

08:08

Um recluso a cumprir pena na cadeia de Vila Nova do Campo, em Viseu, conseguiu fugir do estabelecimento prisional no domingo ao final da tarde, mas foi capturado três horas depois.



O recluso ter-se-á aproveitado da distração dos guardas prisionais e conseguiu escapar da prisão localizada nos arredores da cidade de Viseu. Depois do alerta emitido pela direção da cadeia, as forças de segurança fizeram várias diligências.



Por volta das 22h00, os militares da GNR conseguiram apanhá-lo junto a uma quinta agrícola de Penalva do Castelo.