Um recluso, de 33 anos, que tinha dado entrada na cadeia do Linhó, Sintra, a 4 de agosto para cumprir pena por crimes como tráfico, injúrias, e condução sem carta, evadiu-se do estabelecimento prisional durante cerca de hora e meia. Aldenir Tavares, natural de Cabo Verde, estava detido na secção de segurança do Linhó.Terá escalado um muro do pavilhão e aproveitou para escapar para a rua junto a uma torre de vigilância desativada. A fuga ocorreu pelas 11h30 de sábado e Aldenir Tavares foi recapturado pelas 13h00.