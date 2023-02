Recluso foge da cadeia enquanto pastava cabras e mãe entrega-o à polícia

O homem que estava em fuga da cadeia do Linhó, Sintra, desde sábado voltou a ser preso na madrugada desta terça-feira depois de a mãe o entregar às autoridades nas urgências do hospital de São José, em Lisboa. Segundo o CM apurou, foi a mulher quem levou Adiel Cabingano até às urgências do hospital a fim de ser avaliado no serviço de psiquiatria e nessa altura informou os elementos do posto da PSP que o filho estava em fuga da prisão.

Nessa altura foi contactada a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que enviou meios para o local. O foragido acabou por receber o tratamento hospitalar considerado adequado e já está novamente na cadeia.

Adiel Cabingano, de 26 anos, cumpria dez anos de cadeia por furtos e roubos. Estava em regime aberto "a trabalhar no pastoreio de cabras e, como tal, com vigilância descontinuada", afirma DGRSP. Foi durante o trabalho como pastor de cabras que o recluso "se ausentou ilegitimamente dos terrenos do estabelecimento prisional", tendo sido dado o alerta às polícias. O recluso estava "em fase final de cumprimento" da pena de dez anos. Devido a esta fuga já foi aberto um processo de averiguações interno para apurar as circunstâncias da mesma.