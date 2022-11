Recluso foge do Hospital do Barreiro

Um recluso de 31 anos, detido na cadeia do Montijo, fugiu esta madrugada do Hospital do Barreiro.

A Direção-geral dos Serviços Prisionais confirmou a ocorrência ao CM, explicando que a mesma teve lugar pelas 00h30. "No decorrer de um episódio de urgência num Hospital do Serviço Nacional de Saúde, o recluso furtou-se à vigilância da guarda prisional", é a explicação oficial.

Veio a ser a própria guarda prisional a recapturar o recluso, cerca de quatro horas depois, no Bairro do Vale da Amoreira, no concelho da Moita.

Regressou ao Hospital do Barreiro para ser tratado a ferimentos num pé, resultantes da fuga.