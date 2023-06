Recluso fugitivo capturado por guardas prisionais na Póvoa de Varzim

Cinco guardas prisionais recapturaram um recluso, de 24 anos, que tinha fugido da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, a 23 de maio deste ano.

À data, o preso dirigiu-se com a devida autorização à lavandaria do estabelecimento prisional, onde não existiria vigilância. Nesse espaço, encontrou uma porta de acesso às hortas aberta. O jovem rapidamente saiu, saltou um muro e fugiu.

Já em liberdade, teve a ajuda de vários amigos e escapou às autoridades durante cerca de duas semanas.

Durante esse período, cinco guardas prisionais não pararam o trabalho e até durante as folgas foram recolhendo informações sobre o possível paradeiro do recluso.

Pelas 01h30 da madrugada desta segunda-feira, na Póvoa de Varzim, os guardas prisionais recapturaram o preso.

O jovem tem antecedentes criminais por crimes de furto e violência doméstica e estava a cumprir pena por tráfico de droga. Será alvo de procedimentos disciplinares que passarão pela transferência do jovem para outro estabelecimento prisional.

Ao CM, Frederico Morais, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, enaltece o profissionalismo dos guardas prisionais que mesmo de folga abdicaram de estar com as suas famílias para garantir a segurança da sociedade.