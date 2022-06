Recluso gere tráfico de droga a partir da cadeia em Castelo Branco

A PSP de Castelo Branco desmantelou na última semana uma rede de tráfico de droga que operava a partir da cadeia da cidade onde o cabecilha cumpre uma pena de três anos por crimes da mesma natureza.





O cabecilha do grupo foi preso em janeiro e, segundo o Ministério Público, a partir desse momento delineou um plano para continuar a atividade de venda de droga dentro e fora da cadeia. Para tal contou com a ajuda de três cúmplices, dois homens e uma mulher, com quem se articulava através de contactos telefónicos.