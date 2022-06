Um homem de 26 anos, que cumpre 18 anos por homicídio na cadeia de Vale de Judeus, Azambuja, tentou esta sexta-feira a fuga durante o velório da avó, na Damaia, Amadora.Os três guardas prisionais que lhe faziam escolta foram obrigados a fazer dois disparos para o ar, e só com a ajuda da PSP foi possível recapturá-lo.sabe que José Ulisses Varela, considerado perigoso e conflituoso com os guardas, está no pavilhão D de Vale de Judeus. Há dois dias, partiu uma televisão numa desordem interna. José Varela pediu à direção da cadeia para ir ao velório da avó.O pedido foi aceite e, pelas 16h15 desta sexta-feira, com uma escolta de três guardas, o homem tentou a fuga pouco após ter chegado à Igreja da Damaia de Cima, Amadora. Os guardas dispararam, mas sem travar a fuga.Já com a indicação de que o recluso é originário da zona da Amadora, agentes à civil prenderam-no na Estrada Militar, onde tem raízes.José Varela estava esta sexta-feira a ser presente a juiz, antes de regressar a Vale de Judeus.