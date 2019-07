Recluso polaco apanhado a tentar passar um par de sapatos com cocaína escondida nas solas

Um recluso polaco, a cumprir pena de prisão na cadeia de Lisboa por tráfico de droga, foi apanhado pela guarda-prisional a tentar passar, a um visitante, um par de sapatos com 250 gramas de cocaína pura escondida nas solas.A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, recebeu a investigação. E, sabe o, os inspetores estão a debruçar-se sobre a possibilidade de que os estupefacientes, que devido ao elevado grau de pureza poderiam ser cortados e render dezenas de milhares de euros no mercado ilegal, pertencessem a um recluso sul-americano.Trata-se de um correio de droga preso pela PJ em fevereiro deste ano no aeroporto de Lisboa, e que terá conseguido evitar que os inspetores lhe apreendessem toda a droga que trazia. Os dois homens terão combinado um negócio dentro da prisão, contando com o apoio de um ex-recluso, que na quinta-feira tentou visitar o polaco, para colocar a droga no exterior.A guarda-prisional, no entanto, inviabilizou a combinação. O recluso polaco foi sujeito a um processo disciplinar e alvo de denúncia ao Ministério Público. Deverá ter a pena de prisão agravada.Entretanto, a PJ anunciou esta sexta-feira a detenção de um boliviano de 30 anos apanhado na quarta-feira ao desembarcar de um voo vindo do Brasil, no aeroporto de Lisboa.O sul-americano levantou desconfianças ao SEF, que chamou a PJ. O correio de droga trazia mais de um quilo de cocaína no organismo. Um juiz decretou-lhe preventiva.