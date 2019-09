Recluso que fugiu da cadeia de Paços de Ferreira capturado após visitar família

Jaime Maia estava evadido do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira desde abril, mas foi capturado pela GNR, no sábado, na zona de Águeda, depois de ter feito uma visita à família na Gafanha da Nazaré.O recluso, que era procurado pelas autoridades, chegou a partilhar várias fotografias e vídeos de festas, através das redes sociais da internet.Num desses vídeos, mostrava-se numa discoteca no Algarve e desde então que as polícias apertaram o certo ao homem, que continuou a visitar a família, acabando assim por ser detido e, entretanto, já reencaminhado para a cadeia de Paços de Ferreira.