Recluso sai da cadeia e agride namorada

Um homem de 36 anos que agrediu e insultou a namorada quando se encontrava numa saída precária da cadeia de Pinheiro da Cruz, onde cumpria pena por furtos e condução sem carta, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de Lagos pelo crime de violência doméstica.De acordo com a Acusação do MP, a que oteve acesso, o arguido sempre que discutia com a namorada, insultava-a e, num dos casos, em 2016, atingiu-a com uma mala na zona do peito. Foi, contudo, no dia 7 de janeiro do ano passado que ocorreu a situação que levou o agressor a ser acusado pelo crime de violência doméstica.Segundo o MP, o arguido foi a um hostel no centro de Lagos, onde estava a namorada. Insultou-a e, em seguida, "desferiu um soco na face esquerda e um soco na boca" da mulher. Face aos ferimentos causados, a mulher foi ao hospital de Lagos, tendo sido seguida, a pé, pelo arguido.No trajeto, adianta o MP, o arguido atingiu a vítima "por duas vezes, com chapadas na cara", tendo-lhe ainda "puxado os cabelos". Em consequência das agressões, a vítima sofreu "escoriações nos lábios e dores na zona da cabeça, lesões que lhe determinaram um período de doença de sete dias", durante os quais ficou impedida de trabalhar.Para o MP, o arguido "agiu de forma livre e conscientemente, com a intenção concretizada de ofender e atentar contra a honra, dignidade e integridade física" da sua namorada. Incorre numa pena de prisão até cinco anos.