Um recluso, de 33 anos, libertado pela lei de perdão de penas no âmbito da pandemia, disse esta sexta-feira, no Tribunal de Coimbra, que se soubesse que não podia praticar crimes "não tinha aceitado o perdão".Após a libertação, é acusado de agredir a mãe e os senhorios da casa para lhes extorquir dinheiro para a droga. No julgamento, admitiu a maioria dos factos, mas diz que não agrediu a mãe, só a empurrou.