Reclusos acedem a sistema informático de cadeia e sacam 3500 euros em Bragança

Dois reclusos, de 43 e 45 anos, do Estabelecimento Prisional de Izeda, no concelho de Bragança, começam a ser julgados quarta-feira por terem conseguido aceder ao sistema informático do bar e cantina da cadeia, desviando quase 3500 euros para cartões de carregamento dos reclusos.Efetuaram várias compras com esse montante. Os dois homens respondem por um crime de burla informática e 144 de falsidade informática.O caso remonta a 2014 quando os homens - um do Funchal e outro de Esposende - estavam presos. Eram ambos trabalhadores do bar e conseguiram, nas vésperas das férias do responsável, apoderar-se da senha de acesso ao sistema informático. Tal sistema, implementado em todas as cadeias, permite que se carreguem cartões eletrónicos com saldo para ser utilizado nas cantinas e nos bares, evitando assim o uso de dinheiro.A palavra-passe estava escrita num papel, escondido numa secretária, em caso de existir algum esquecimento por parte da funcionária que iria ficar em substituição.Os presos conseguiram aceder ao papel e efetuaram, entre 20 de junho e 28 de agosto, vários carregamentos fictícios, em 13 cartões de outros reclusos que sabiam não serem usuários regulares do serviço e que afirmaram, já no processo, não terem dado conta do que se passava.O esquema foi revelado quando o responsável voltou das férias e verificou "incongruências nos stocks". Os arguidos estão em liberdade condicional desde 2017. O Estado pede que o valor desviado seja devolvido.