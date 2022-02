Reclusos com covid-19 transferidos da cadeia de Vale do Sousa para Custóias

Vinte e um reclusos com Covid-19 da cadeia de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, foram transferidos para a ala médica da cadeia de Custóias, em Matosinhos.

Os doentes estão assintomáticos e a transferência de infetados é habitual, já que a prisão em Custóias, desde o início da pandemia, tem preparada uma área específica para receber reclusos, de todo o país, que contraíram o vírus.

A cadeia de Vale do Sousa, de Custóias, Santa Cruz do Bispo e Izeda diminuíram os serviços de modo a evitar novos contágios. As visitas estão, também, proibidas nestes estabelecimentos prisionais.

Há poucos dias, outros vinte e seis reclusos foram transferidos da cadeia de Izeda, em Bragança, para a prisão de Custóias, em Matosinhos.