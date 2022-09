Reclusos da cadeia de Alcoentre derrubam muro de casa enquanto fazem vindima

Vários reclusos da cadeia de Alcoentre, que segundo a Direção-Geral dos Serviços Prisionais exercem "atividade remunerada no tratamento da vinha, vindima e produção de vinho", danificaram parte de um muro de uma residência particular quando conduziam um trator.Fonte oficial dos Serviços Prisionais disse aoque a situação ocorreu na quarta-feira. "Foi danificado ligeiramente o muro, e a direção da cadeia assumiu, de imediato, responsabilidade", explicou a mesma fonte. Os reclusos de Alcoentre têm "as competências para estas funções", garantem os Serviços Prisionais.