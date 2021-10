Foram pelo menos quatro os reclusos que cometeram os crimes a partir do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre. Usam as mulheres da família para os ajudar nas burlas aos mais incautos, de todas as formas e feitios.Na terça-feira, uma operação da Polícia Judiciária, coordenada pelo DCIAP e com a estreita colaboração da equipa técnica do Ministério Público, levou à detenção de nove mulheres e dois homens.