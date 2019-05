Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reclusos gravam videoclip fechados na cela

Oito detidos na prisão para jovens de Leiria fazem vídeo de hip-hop e colocam no Facebook.

Por Miguel Curado | 01:30

Oito reclusos da prisão para jovens de Leiria fecharam-se numa camarata e, nos primeiros dias deste mês, gravaram um videoclip de música hip-hop, que filmaram com um telemóvel.



A gravação foi colocada num perfil de Facebook sem que, até ao momento, tivesse havido punições disciplinares.



O vídeo, ao qual o CM teve acesso, tem três minutos e 20 segundos. Com a porta da camarata trancada e longe dos olhares de guardas prisionais, os jovens ligaram a música, colocaram o volume alto e cantaram à desgarrada.



Em crioulo – língua comum a quase todos os intervenientes na gravação – fizeram rimas sobre temas como a revolta de viver na periferia de uma grande cidade como é Lisboa.



Em alguns momentos da gravação, é possível ver que pelo menos um interveniente fuma haxixe.



O vídeo acabou por ficar disponibilizado no perfil de Facebook de um dos participantes na gravação, no próprio dia em que foi feito, e depois foi partilhado inúmeras vezes.



Fontes prisionais disseram ao CM que todos os jovens que entram no videoclip continuavam, ontem, detidos na prisão de Leiria.



Contactados pelo CM, os Serviços Prisionais não são claros a responderem se conhecem o caso.



Fonte oficial deste organismo limitou-se a dizer que a posse de telemóveis, bem como a realização e difusão de gravações em meio prisional, são ilegais e puníveis.



A pena mais grave a aplicar aos reclusos em causa é o isolamento em cela disciplinar.