Reclusos julgados por branqueamento

Abriram contas bancárias onde depositaram dinheiro resultante da atividade ilícita exercida no Fundão.

Por L.O. e P.G. | 08:34

Dois reclusos e as namoradas vão ser julgados pelo Tribunal de Coimbra por dois crimes de branqueamento de capitais.



Na investigação conduzida pela PJ do Centro concluiu-se que os dois casais abriram contas bancárias onde depositaram dinheiro resultante da atividade ilícita exercida no Fundão, como venda de estupefacientes e outros artigos ilícitos.