Reclusos provocam novos desacatos em prisão de Paços de Ferreira

Detidos deitaram fogo a contentores, em protesto contra a greve dos guardas prisionais.

10:17

Reclusos do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreria provocaram, na manhã desta sexta-feira, novos desacatos na prisão, em protesto contra as limitações resultantes da greve dos guardas prisonais.



Segundo revelou ao CM Vítor Ilharco, da Associação de Apoio ao Recluso "alguns reclusos deitaram fogo a contentores no estabelecimento prisional" mas os guardas presentes conseguiram resolver a situação e encerraram os reclusos.



Em resposta o CM sobre o caso, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais fala e um incidente menor que envolveu um reculuso, mas a Associação mantém que foi deitado fogo a contentores.



O protesto está relacionado com o cancelamento de visitas aos reclusos, decorrente da greve dos guardas e também das limitações à compra de bens e à realização do almoço de Natal.