Começou a ser construído em 1873 e recebeu os primeiros reclusos em 1885. Inspirou Álvaro Cunhal, sob o pseudónimo Manuel Tiago, a escrever o romance ‘Estrela de Seis Pontas’ e está edificado numa das melhores zonas de Lisboa, no cimo do Parque Eduardo VII. O Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), apresenta hoje sinais de grande degradação e foi recentemente visado num relatório europeu que criticou as celas sem condições, a sobrelotação e a falta de higiene.









