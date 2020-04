Reclusos soltos pela noite dentro e um quase saiu por engano

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um recluso, a cumprir os últimos dois anos de uma pena de seis por burla com cartões multibanco, esteve por engano, segunda-feira ao final da tarde, com o saco arrumado e já na fila de ex-presos para sair do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL).Os Serviços Prisionais receberam os documentos do tribunal para a libertação. Avançaram para soltar o recluso 282, quando na verdade quem deveria ser posto em liberdade era o 286. Quando deram ...