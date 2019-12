Recolhidos 81 cavalos pela Câmara de Olhão

Os equídeos, sobretudo cavalos, são os animais recolhidos com mais frequência pelo sistema criado, há mais de um ano, pela Câmara de Olhão. O objetivo é dar uma resposta eficaz à necessidade de garantir a segurança da população e dos animais.apurou que só este ano, entre janeiro e meados deste mês, 81 equídeos passaram pelas instalações disponibilizadas pelo município para acolher temporariamente estes animais. No que respeita a cães e gatos foram recolhidos 90 e contabilizaram-se ainda 17 aves. Houve também registo de sete falsos alarmes em relação à necessidade de resgatar animais no concelho de Olhão.Há denúncias efetuadas pela população que dão conta de cavalos encontrados muito maltratados em Olhão, tal como acontece noutras zonas do País. "É uma situação que nos preocupa" garante aoAntónio Pina, presidente da câmara."Todos devemos ser parceiros. A população pode denunciar, as autoridades sinalizam os casos e o município apoiará", diz o autarca. Em relação aos cavalos, as queixas são feitas muitas vezes pelo facto de os animais estarem em propriedade privada.Após a sinalização feita através das autoridades e de denúncias da população, a câmara aciona o sistema de recolha. Em parceria com os bombeiros, os animais são transportados para instalações onde permanecem no máximo 24 horas. Depois são levados para um veterinário que fica com eles temporariamente.O caso mais grave de cavalos maltratados registado este ano aconteceu no Alentejo. A GNR apreendeu 104 animais em duas explorações, nos concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo.