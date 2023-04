"Vamos que é com os nossos": Agente da PSP conta o que aconteceu na noite em que Fábio Guerra foi agredido

O julgamento teve início na terça-feira. Já foram ouvidos os arguidos, os pais da vítimas e várias testemunhas.



Recomeça esta quinta-feira o julgamento da morte de Fábio Guerra, o PSP morto à pancada, em março do ano passado, à porta da discoteca MOME, em Lisboa.O julgamento teve início na terça-feira. Já foram ouvidos os arguidos, os pais da vítimas e várias testemunhas.

A família reclama uma indemnização de cerca de meio milhão. Os arguidos arriscam a pena máxima.



Esta quinta-feira será ouvida uma agente da PSP que estava com Fábio Guerra na discoteca, várias pessoas que estavam nas imediações do local e o segurança do espaço de diversão noturna.







13 de abr de 2023

09:58 | 13/04 Agente da PSP continua a depor Recomeça o depoimento da agente da PSP Débora. Conhecia Fábio Guerra há poucos meses. Era calmo, sociável e amigo. Não trabalhava diretamente com ele mas era bom polícia. Alegre e calmo.



"Quando vi os meus colegas irem para a confusão disse ao meu colega 'vamos que é com os nossos'", disse.



"Estive com os meus colegas na pista de cima do MOME. Nunca vi os arguidos na discoteca. A discoteca encerrou, saímos, eu fiquei à espera de um colega que foi à casa de banho. E foi o que disse ontem: ' vi os colegas a irem a correr para travar uma briga. E fui também'", acrescentou.



Cláudio pede para falar: "Nunca tivemos a perceção que eram polícias, a não ser quando nos disseram já depois de sairmos de lá".

De tarde começam as testemunhas de defesa e Cláudio chamou o diretor nacional da PSP, o diretor nacional da PJ e jornalistas. O objetivo destas diligências ainda não está claro, uma vez que são pessoas que não estavam presentes no local.