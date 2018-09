Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recompensa de 9 mil euros para quem denunciar homicida de português

Emigrante, de 41 anos, foi morto à pancada a 28 de julho.

Por Miguel Curado | 08:49

O Ministério Público (MP) de Basileia, na Suíça, instituiu uma recompensa de 10 mil francos suíços (cerca de 9 mil euros) pelo relato de informações que permitam a detenção do segundo suspeito do homicídio do português Daniel Machado.



Recorde-se que o emigrante, de 41 anos, foi morto à pancada a 28 de julho. Aparentemente, terá sido confundido com um suíço com quem esteve minutos antes, e que roubou um telemóvel a um dos suspeitos do crime.



Por isso, um espanhol de 18 anos (já em prisão preventiva), e um segundo homem espancaram Daniel Machado com extrema violência, deixando-o a sangrar até à morte.



O MP de Basileia promete dinheiro por dados que possibilitem fechar o inquérito, e consumar a detenção do segundo suspeito.