Reconstrução de casas ardidas em 2017 na mira da PJ

O processo de reconstrução de algumas casas destruídas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017 - que causaram 50 vítimas mortais no Centro, deixaram feridas 70 pessoas e destruíram total ou parcialmente 1500 casas e 500 empresas em 38 municípios - está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Centro. A investigação decorre após denúncias sobre alegadas irregularidades.O Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) remeteu ao Ministério Público alguns casos. "Enviámos um documento com situações de pessoas que precisavam de ajuda e não tiveram e outras, cuja aprovação deveria ser mais difícil, que foram apoiadas", conta Nuno Pereira, do MAAVIM.Dos 1335 pedidos de apoio remetidos à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 487 foram recusados por não cumprirem os requisitos. Uma das candidaturas chumbadas foi a da casa onde Rosa Peres viveu com o marido e cinco filhos durante 28 anos, em Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, até a habitação ser destruída pelo fogo. Não teve direito a apoio porque a casa estava em nome do pai, que morava num outro local. A família considera a decisão injusta.O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já procedeu ao corte e à venda de 132 lotes de madeira ardida no Pinhal de Leiria, resultante do incêndio de outubro de 2017, que renderam 13,6 milhões de euros. Esses lotes eram constituídos por 1,2 milhões de árvores, com o volume global de 536 mil metros cúbicos e ocupavam 3800 hectares."Os lotes alienados correspondem a 84,8 por cento da área com material lenhoso ardido com valor comercial", diz o ICNF, adiantando que a madeira sem valor comercial é transformada em estilha.A "rearborização por plantação" levou já à colocação de mais de um milhão de novas árvores no Pinhal de Leiria, numa área de 1093 hectares.Está planeada a plantação de mais 1482 hectares, sobretudo de pinheiro bravo. Há ainda zonas com sobreiros e carvalhos, entre outras espécies, onde a terra tem mais água.Isabel Costa, 59 anos, perdeu o cabeleireiro de que era proprietária em Midões, Tábua, e só recentemente recebeu uma proposta de apoio: "É muito tempo de espera para quem perdeu tudo. Estou a trabalhar num sítio emprestado e tenho andado muito mal. Estou depressiva."Mais de 30 famílias continuam sem poder regressar a casa, estando as habitações em diferentes fases de execução. Para Nuno Pereira, do MAAVIM, "mais preocupante são aqueles que tinham direito a ser apoiados e os projetos foram chumbados e que são mais de 200".