Nos últimos anos, vários crimes de pais que assassinaram os filhos chocaram o País. Crianças foram envenenadas, queimadas, esfaqueadas ou atiradas à água.28/10/2009 - Vila Nova de GaiaAnabela Fernandes atirou-se com o filho André, de 6 anos, para as águas do rio Douro.22/08/2012 - Castro MarimLuciana Garcia ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais