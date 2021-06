Ao fim de mais de 35 horas desaparecido no mato, em Proença-a-Velha, o bebé Noah, de dois anos, foi encontrado com vida.



O CM e a CMTV deram em primeira-mão a notícia do aparecimento do menino, descoberto por um popular numa zona que ainda não tinha sido alvo de buscas, mas que era próxima do local onde foram encontradas as roupas da criança.

