Um jovem de 21 anos, recruta do curso 139 de formação do Regimento de Comandos do Exército, está em coma no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde o dia 12, após ser acometido por um golpe de calor (efeito do excesso de temperatura no corpo) na prova de Marcha e Corrida (Mar-Cor). Nuno M. saiu consciente do quartel da Carregueira em Sintra, onde decorreu a prova, e entrou na unidade hospitalar também a falar.









