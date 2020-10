Os doze arguidos detidos em 2019 na operação ‘El Pibe’, do SEF, vão ser julgados por manterem uma rede de prostituição em Albergaria-a-Velha e Aveiro.A decisão instrutória foi esta quinta-feira. O grupo integrava uma rede europeia de tráfico humano e era composto maioritariamente por romenos. Coagia as mulheres, recrutadas na Roménia, a prostituírem-se, com medo de represálias às famílias.