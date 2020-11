Recuperada em Castelo de Paiva moto-quatro furtada em Albergaria-a-Velha

A GNR recuperou na quarta-feira em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, uma moto-quatro que tinha sido furtada, informou esta sexta-feira aquela força militar.

"No seguimento de uma denúncia por furto do veículo do interior de uma residência, na localidade de Albergaria-a-Velha, os militares realizaram diligências policiais que permitiram recuperar a moto-quatro e devolveram-na ao legítimo proprietário", refere um comunicado da GNR.

Ainda de acordo com a Guarda, foi constituído arguido um homem de 55 anos, pelo crime de recetação, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Albergaria-a-Velha.