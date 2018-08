Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recuperadas duas embarcações furtadas em Faro

Proprietários de barcos colocados na doca queixam-se do furto constante de material.

08:45

A Polícia Marítima de Faro recuperou duas embarcações, um motor e seis depósitos de combustível, na sequência da investigação às queixas por furtos na doca da cidade, nos últimos tempos. As autoridades vão continuar as "diligências, no sentido de encontrar os prevaricadores".



O anúncio da recuperação de material foi feito ontem, depois de, na semana passada, um grupo em representação dos proprietários de embarcações ter reunido com o comandante da Capitania do Porto de Faro, Nuno Cortes Lopes. Os lesados queixavam-se do furto continuado de motores, hélices e combustível, entre outros bens, na doca de Faro. Ao CM, Cortes Lopes referiu que recentemente apenas tinham sido formalizadas cinco queixas mas reconheceu que a situação não era nova e que a Polícia Marítima estava "a fazer o seu melhor para resolver o problema".



"Tem sido furtado essencialmente material", disse esta terça-feira, ao CM, João Marques, presidente do Ginásio Clube Naval de Faro - que faz a gestão da doca. "Estamos a colaborar com a autoridade marítima", acrescentou, referindo que depois dos casos que aconteceram na semana passada, desde segunda-feira que "não se registaram novos furtos".



PORMENORES

Motos de 250 cavalos

João Marques refere que em 2015 o próprio Ginásio Clube Naval de Faro foi alvo de furto, tendo desaparecido umas motos de 250 cavalos.



Videovigilância

Para dissuadir os ladrões, o Ginásio Clube Naval de Faro instalou câmaras de videovigilância junto ao edifício que dá apoio à doca e serve de sede.



Último caso

Na noite de quarta para quinta-feira da semana passada deu-se o último caso, com o furto de um motor, de cinco cavalos, e de peças de outro.