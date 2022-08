Foi encontrado esta quarta-feira o corpo do homem, de 33 anos, desaparecido desde a tarde de sábado na Barragem de Montargil, em Ponte de Sor. A vítima tinha tentado salvar a filha, de 5 anos, de morrer afogada quando ambos brincavam na água. A criança foi retirada por um popular, que ali estava em recreio com uma mota de água, mas morreu já no hospital.









O mesmo popular tentou salvar o homem, mas este já tinha desaparecido na água. O corpo só foi localizado esta quarta-feira a 4 km do local alvo de buscas, por um popular, junto à margem. De acordo com Simão Velez, que comandou as operações, o corpo terá flutuado até à zona onde foi descoberto, uma vez que percorreu uma grande distância e apresentava queimaduras de exposição ao sol.