Recuperado material furtado nos paióis de Tancos

Parte do material furtado dos paióis de Tancos, em junho de 2017, e que estava desaparecido, foi já recuperado.sabe que João Paulino, ex-fuzileiro e um dos principais arguidos do processo do furto das armas de Tancos, faltou à leitura do acórdão do processo das pistolas Glock-19 esta sexta-feira, uma vez que esteve envolvido na recolha direta do material, acompanhando os inspetores da PJ, no único local onde guardou as grandas, explosivos e munições que ainda não tinham sido entregues. Oapurou que se trata de uma zona de pinhal no Centro do País.A decisão partiu do próprio arguido, que comunicou ao tribunal que vai julgar o processo Tancos a intenção de devolver a parte do armamento desviado que ainda estava na sua posse e que se encontrava escondido numa zona de pinhal.A intenção desta decisão é que isso seja levado em conta na linha do processo para uma eventual atenuação da condenação.Recorde-se que João Paulino esteve preso até janeiro deste ano. A encenação do furto das armas de Tancos levou à detenção do então diretor da PJ Militar e ainda de quatro investigadores da GNR de Loulé.O julgamento arranca no dia 2 de novembro no Tribunal de Santarém.