Recurso agrava pena de portuguesa que escondeu filha numa cave em França

A portuguesa que escondeu a filha numa cave, em França, viu esta quarta-feira agravada a sentença de cinco anos de prisão, com três anos de pena suspensa, para o seu cumprimento efetivo, na sequência de recurso do Ministério Público.



O Ministério Público francês recorreu da sentença de cinco anos de prisão, com três anos de aplicação suspensa, e viu a condenação da portuguesa Rosa Cruz agravada para cinco anos de pena efetiva.





Serena, a filha de Rosa Cruz, foi encontrada em 2013 dentro da mala de um carro quando tinha dois anos e apresentava graves atrasos no seu desenvolvimento.A portuguesa vivia com o marido e três filhos em Brignac La Plaine, no centro da França, e antes de ter colocado a menina no carro, esta teria vivido sempre na cave da casa.Tanto o marido como os outros três filhos não teriam conhecimento da existência de Serena.Quando foi julgada, em novembro do ano passado, o Ministério Público pedia uma pena de oito anos de prisão por Rosa Cruz ter causado profundos atrasos de desenvolvimento físico e mental da sua filha.No entanto, o tribunal de Correze aplicou uma pena de cinco anos de cadeia, com três anos de pena suspensa.Já no recurso, o Ministério Público francês pediu uma sentença de 10 anos, mas o Tribunal de Recurso de Limoges decidiu manter a pena decretada na primeira instância, tornando-a efetiva na sua totalidade, o que significa que Rosa Cruz passará cinco anos na prisão.Este tribunal confirmou ainda a perda de direitos parentais sob Serena e Rosa Cruz será seguida durante seis anos pelos serviços sociojurídicos franceses após sair da prisão.