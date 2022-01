O juiz de instrução criminal Ivo Rosa bloqueou a subida ao Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) do recurso do Ministério Público (MP) contra a não pronúncia pelos crimes de desobediência e corrupção ativa (contra um agente da PSP com duas garrafas de rum) do chef Ljubomir Stanisic. Só depois de o procurador recorrer da decisão à presidente do TRL é que o recurso foi admitido, mais de oito meses depois.