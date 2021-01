Recurso de ex-patrão de Sócrates para afastar juiz Carlos Alexandre rejeitado pelo Tribunal Constitucional

O Tribunal Constitucional rejeitou o segundo recurso do ex-patrão de Sócrates, Lalanda e Castro, para afastar o juiz Carlos Alexandre do caso Máfia do Sangue.Lalanda e Castro, antigo patrão do Sócrates, não se conformou com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa e avançou para o Tribunal Constitucional em dezembro de 2020, que também lhe negou o pedido.O juiz conselheiro justificou a decisão com o facto de não haver inconstitucionalidade no acórdão de segunda instância, ao contrário do que defende a defesa, avança o jornal Observador.No processo também conhecido por O Negativo estão em causa os crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e branqueamento de capitais.Lalanda, ex-administrador da Octapharma, e Luís Cunha Ribeiro, ex-presidente do INEM, estão acusados de corrupção.