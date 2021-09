Recurso do Ministério Público arrasa Ivo Rosa e acusa juiz de censurar acusação

O Ministério Público (MP) apresentou o recurso ao Tribunal da Relação da decisão do juiz Ivo Rosa na Operação Marquês acusando-o de "censurar as intervenções judiciais realizadas em fase de inquérito" e de menosprezar o trabalho na recolha de provas.O documento a que oteve acesso refere que "em várias passagens da decisão de não pronúncia [desenvolvida por Ivo Rosa] manifesta-se uma preocupação principal em forçar a existência de ditas lacunas na acusação e de encontrar pretensas omissões de diligências em inquérito".O Ministério Público pretende que a Relação de Lisboa reverta a decisão de Ivo Rosa, que deixou cair quase a totalidade dos crimes imputados aos 28 arguidos.É o caso do antigo primeiro-ministro José Sócrates, que respondia por 31 crimes, entre os quais corrupção, que e vai a julgamento apenas por três de branqueamento de capitais e três de falsificação de documento. Ivo Rosa considera que todos os crimes de corrupção já estão prescritos.