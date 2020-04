Recurso negado a raptora de bebé no hospital de São João

A Relação do Porto negou provimento ao recurso da mulher condenada em dezembro a prisão domiciliária por tentar raptar uma recém-nascida no Hospital de São João. Laura Argentina tentou levar um bebé do hospital a 2 de fevereiro de 2019. Cumpre pena de dois anos e meio de prisão domiciliária com pulseira eletrónica.



A mulher queria reatar uma antiga relação e, além de simular uma gravidez, tentou raptar a bebé. Conseguiu chegar ao serviço de Obstetrícia e fez-se passar por médica. Entrou num quarto de onde só não levou a bebé porque o pai desconfiou e a arguida acabou por fugir.

