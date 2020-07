Recurso trava ida do ex-presidente do BPP João Rendeiro para a cadeia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou João Rendeiro, ex-fundador e ex-presidente do BPP, e Paulo Guichard, ex-administrador do BPP, a penas de prisão efetivas no caso BPP: Rendeiro foi condenado a cinco anos e oito meses e Guichard terá de cumprir 4 anos e oito meses. Os dois banqueiros podem ainda recorrer desta decisão para os tribunais superiores: Rendeiro pode apresentar recurso no Supremo Tribunal de Justiça, por ter uma pena de prisã...