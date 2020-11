Um homem, de 39 anos e com problemas psiquiátricos, ateou fogo à própria casa depois de recusar-se a abrir a porta à irmã, que regressara do Luxemburgo após a morte do pai de ambos, esta quarta-feira.Os Sapadores do Porto extinguiram as chamas, num prédio da rua de Santa Luzia. O homem foi assistido e levado pelo INEM para avaliação psiquiátrica.Os vizinhos disseram que o homem mostrou mais sinais de desequilíbrio após as restrições impostas pela pandemia.