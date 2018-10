Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede chinesa ‘lava’ 40 milhões de euros em Vila do Conde

Seis empresários detidos na Zona Industrial da Varziela.

Por Aureliana Gomes | 08:38

A quantidade de contas bancárias tituladas por indivíduos de nacionalidade estrangeira com movimentos considerados anormais levantou suspeitas às autoridades. Foram branqueados 40 milhões de euros.



A organização liderada por chineses foi desmantelada pela PJ do Porto, na segunda-feira. No âmbito da operação Albare, que contou com a colaboração da Autoridade Tributária, GNR e SEF, foram feitas 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias e detidos seis empresários chineses.



Em causa estão branqueamentos de capitais, fraude fiscal e associação criminosa.



"As contas eram abertas, depositadas nelas quantias em numerário e transferidas quase de imediato para o estrangeiro", explicou Henrique Correia, coordenador da Secção Regional de Investigação do Branqueamento e das Infrações Tributárias da PJ.



O esquema - que funcionou entre janeiro de 2016 e março de 2018 - tinha uma plataforma logística num armazém na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde. "Foram apreendidas 18 viaturas, cerca de 350 mil euros e mercadoria avaliada em três milhões de euros", disse.