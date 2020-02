Rede chinesa tinha 2 milhões em meixão e 400 mil em notas

Uma rede mafiosa chinesa, que operava a partir dos distritos de Aveiro, Porto e Braga, e que era investigada há um ano, foi alvo de uma operação da Polícia Marítima em que foram detidos 10 suspeitos. Os agentes apreenderam 400 quilos de meixão, avaliado em dois milhões de euros, e perto de 400 mil euros em notas.



O negócio do meixão (enguia bebé de apanha muito condicionada nos rios por ser espécie protegida) rende milhares de euros na China: cada quilo atinge em média os 5 mil euros.





A Polícia Marítima realizou 24 buscas, envolvendo mais de 100 agentes. Desmantelou uma fábrica de redes de pesca ilegais e uma estação de armazenamento com tanques de água onde o meixão ficava antes de ser colocado em malas de viagem, especialmente preparadas com um circuito de água, oxigénio e controlo de temperatura (para manter a enguia bebé viva), e enviado por via área para a China, passando por França e Espanha.Foram ainda apreendidas as malas de viagem, dez viaturas e 30 artes de pesca.Os chineses detidos eram peões da rede de tráfico e residiam em Portugal. O meixão foi devolvido aos rios.