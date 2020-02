Rede criminosa desmantelada pela GNR de Setúbal. Foram detidos cinco homens

Cinco homens, com idades entre os 18 e os 34 anos, foram detidos esta terça-feira pela GNR pela prática dos crimes de furto qualificado, roubo e dano, nos distritos de Bragança, Faro, Lisboa, Santarém e Setúbal.



De acordo com um comunicado da GNR, a rede criminosa foi descoberta devido a uma investigação que decorria há cerca de seis meses. Esta rede dedicava-se "à prática reiterada dos crimes de furto em estabelecimentos comerciais, nomeadamente, de postos de abastecimento de combustíveis, estabelecimentos de restauração e bebidas, estabelecimentos de venda de automóveis e armazéns de revenda, furto em residência e roubos, estando o material furtado avaliado em cerca de 450 mil euros e os danos em cerca de dez mil euros".





No seguimento das diligências de investigação, foram cumpridos 12 mandados de busca domiciliária e cinco mandados de detenção, tendo sido apreendidos diversas peças de vestuário utilizadas nas práticas dos crimes, chaves-mestras, diversas chaves de residências e comandos de garagem, três telemóveis, três motociclos, uma caçadeira, uma pistola e cerca de quatro mil euros em numerário.

"Com esta operação, a GNR desmantelou uma rede responsável pela prática de inúmeros crimes, o que em muito contribuiu para o aumento do sentimento de segurança da população do concelho de Almada, em particular da Charneca de Caparica", pode ler-se no comunicado.

Os detidos permaneceram nas instalações da GNR, sendo esta quarta-feira presentes no Tribunal Judicial de Setúbal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Esta operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Almada, dos Destacamentos Territoriais de Almada e Grândola, do Destacamento de Intervenção de Setúbal e da Unidade de Intervenção da GNR, num total de 70 efetivos. Contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.